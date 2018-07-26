"الاتحاد الروسى": الوضع السياسى فى أمريكا يبطئ الاتصالات بين برلمانى البلدين

موسكو (أ ش أ)

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى (المجلس الأعلى للبرلمان)، فالنتينا ماتفيينكو، إن الوضع السياسى فى الولايات المتحدة يبطئ إقامة الاتصالات بين البرلمانيين الروسيين والأمريكيين.

وقالت ماتفيينكو، فى تصريح، اليوم الخميس "من المخطط أن يزور سيناتور أمريكى أو أكثر روسيا فى أغسطس المقبل، وإذا كان لدى الوقت سيسرنى اللقاء معهم.. من الواضح أن الوضع السياسى الداخلى فى الولايات المتحدة وانتخابات الكونجرس الأمريكى المرتقبة فى نوفمبر القادم يبطئان إقامة الاتصالات بين البرلمانيين الروسيين والأمريكيين".