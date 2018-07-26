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الإمارات تدين الهجوم الإرهابى الحوثى على ناقلتى نفط سعوديتين بالبحر الأحمر

الخميس، 26 يوليه 2018 01:04 م
الإمارات تدين الهجوم الإرهابى الحوثى على ناقلتى نفط سعوديتين بالبحر الأحمر وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد
كتب أحمد جمعة
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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الذى تعرضت له ناقلتى نفط سعوديتان فى البحر الأحمر ما ألحق بهما أضرارا كادت أن تتسبب بكارثة بيئية فى هذا الممر الملاحى العالمى المهم.

 

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، اليوم الخميس، فى بيان، إن هذا الاعتداء يعد عملا إرهابيا يعرض الملاحة الدولية للخطر ويؤكد استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة والتجارة العالمية فى البحر الأحمر، معربة عن قلقها من الاستهداف المتكرر لخطوط الملاحة الدولية من قبل الميليشيات.

 

وأكدت أن هذا الاعتداء الجبان يثير مجددا الدور السلبى والخطير الذى تقوم به إيران الداعمة لهذه الميليشيات الانقلابية وإصرارها على ممارساتها العدائية عبر تزويد جماعة الحوثى الإرهابية بالأسلحة والمعدات والصواريخ الباليستية التى تهدد الأمن والسلم فى المنطقة.

 

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولى على وقوف الإمارات التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول المساس بأمنها أو مصالحها، مؤكدة فى الوقت نفسه الارتباط العضوى بين أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة.

 

وجددت الإمارات التزامها الثابت ضمن التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية بتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن الشقيق مدركة تمام الإدراك ارتباط هذا الهدف بأمن واستقرار المنطقة.

 

وقالت الوزارة، فى ختام بيانها، إن هذا الهجوم الإرهابى يؤكد مواصلة هذه الميليشيات التصعيد؛ تهربا من استحقاقات الحل السياسى للأزمة اليمنية، وأكدت أن عقلية التمرد التى تسببت فى معاناة الشعب اليمنى الشقيق ما زالت تحكم أعمال تلك الميليشيات.


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