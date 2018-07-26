"الإحصاء": تراجع أعداد المواليد 18 ألفا خلال أبريل الماضى

كتبت- هبة حسام

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر يوليو الجارى، بيانات أولية عن أعداد المواليد والوفيات خلال شهر أبريل الماضى، حيث كشفت البيانات تراجع أعداد المواليد وارتفاع أعداد الوفيات.

وتراجعت أعداد المواليد خلال شهر أبريل 2018 إلى 176.5 ألف مولود، مقابل 194.3 ألف مولود خلال الشهر المماثل من عام 2017، فيما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 43.4 ألف متوف خلال أبريل 2018، مقابل 41.7 ألف متوفٍ فى إبريل 2017.

وفى سياق آخر، أشار التقرير الإحصائى، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى ارتفاع أعداد السكان الذكور والإناث خلال شهر مايو الماضى، حيث ارتفع عدد السكان الذكور إلى 49.9 مليون شخص خلال مايو 2018، مقابل 48.9 مليون ذكر فى مايو 2017.

فيما ارتفع عدد الإناث إلى 46.9 مليون أنثى من إجمالى عدد السكان فى مايو 2018، مقابل 46 مليون أنثى فى مايو 2017.