الأيزو فى زيارة للمدن الجامعية للطالبات بجامعة الفيوم

الفيوم – رباب الجالى

تستعد المدن الجامعية للطالبات بجامعة الفيوم، لاستقبال لجنة الأيزو تمهيدا للحصول على شهادة الإيزو، وذلك فيما يتعلق بمستوى الخدمة المقدمة للطالبات، وذلك يوم السبت المقبل.

وأوضحت فايزة حجى مدير عام المدن الجامعية، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار سعى جامعة الفيوم المستمر والدؤوب لتحسين جودة الخدمات المقدمة لطلاب المدن الجامعية، والسعى الدائم لتحسين وتطوير جودة المنتج مع وضع خطة زمنية لتحقيق متطلبات الجودة.

والجدير بالذكر أن المدن الجامعية بجامعة الفيوم، هى الأولى على مستوى المدن الجامعة الأخرى التى تقدمت للحصول على شهادة الإيزو 9001، وذلك بعد إنشاء وحدة ضمان الجودة بالمدن الجامعية بقرار من مجلس جامعة الفيوم فى أبريل 2017.