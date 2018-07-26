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"الأوقاف": 60 واعظا يرشدون الحجاج بالمشاعر.. وزيادة ساحات العيد لـ5800

الخميس، 26 يوليه 2018 09:00 ص
"الأوقاف": 60 واعظا يرشدون الحجاج بالمشاعر.. وزيادة ساحات العيد لـ5800 الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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تتأهب وزارة الأوقاف لاستقبال موسم الأضحى، للقيام ببرامجها الدينية فى العيد على أكمل وجه، حيث يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، اجتماعا لوكلاء الوزارة بالقاهرة الكبرى والمحافظات، اجتماعا السبت المقبل.
 
ويبحث الوزير مع وكلاء الأوقاف، عمل ساحات العيد التى تزيد عن العام الماضى 370 ساحة للصلاة، ضمن 5800 ساحة، وإيفاد الدعاة للحج، وصكوك الأضاحى، كما يبحث الوزير عمل مكاتب تحفيظ القران وعمل الواعظات والمراكز الثقافية، والمدارس القرآنية، والمدارس العلمية.
 
وقال الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى والمتحدث باسم الوزارة، لـ "اليوم السابع"، إن الوزارة ستوفد 60 داعية لموافقة بعثة الحج، مضيفًا أن الدعاة سيرافق 40 منهم وزارة الداخلية، و15 لوزارة التضامن، و5 دعاة لوزارة السياحة لضمان حسن التوجيه خلال المشاعر.
 
وتوقع "طايع" زيادة الإقبال على صكوك الحج بمبلغ يزيد عن 50 مليون جنيه، لافتا إلى حسن تخطيط الوزارة والرغبة الجماهيرية فى التبرع لمساعدة الفقراء.
 
فيما قال الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية القاهرة، إن الساحات شهدت زيادات عن العام الماضى وعيد الفطر نظرا لرغبة الجماهير وطلبهم ورغبة الوزارة فى توفير سبل الراحة لهم.
 
وأضاف خضر لـ"اليوم السابع"، أن الواعظات سيؤدين الصلاة فى المصليات النسائية لتوجيه السيدات والأطفال ومشاركتهن بهجة العيد وضمان انضباط العمل.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد بدير

تنويه هااااام

الاجتماع اليوم الخميس 26 وليس السبت

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