الأسد: الوجود العسكرى الروسى فى سوريا طويل الأمد وليس فقط لمكافحة الإرهاب

قال الرئيس السورى بشار الأسد، إن الوجود العسكرى الروسى فى سوريا طويل الأمد وليس فقط لمكافحة الإرهاب، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وأشار الأسد إلى أن إدلب وبقية المناطق التى ينتشر فيها "الإرهابيون" ستكون أولوية بالنسبة للجيش السورى.
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قال الرئيس السورى بشار الأسد، إن الوجود العسكرى الروسى فى سوريا طويل الأمد وليس فقط لمكافحة الإرهاب، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وأشار الأسد إلى أن إدلب وبقية المناطق التى ينتشر فيها "الإرهابيون" ستكون أولوية بالنسبة للجيش السورى.
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