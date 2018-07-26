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الخميس، 26 يوليه 2018 07:20 م
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الأسد: الوجود العسكرى الروسى فى سوريا طويل الأمد وليس فقط لمكافحة الإرهاب

الخميس، 26 يوليه 2018 07:17 م
الأسد: الوجود العسكرى الروسى فى سوريا طويل الأمد وليس فقط لمكافحة الإرهاب الأسد
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال الرئيس السورى بشار الأسد، إن الوجود العسكرى الروسى فى سوريا طويل الأمد وليس فقط لمكافحة الإرهاب، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وأشار الأسد إلى أن إدلب وبقية المناطق التى ينتشر فيها "الإرهابيون" ستكون أولوية بالنسبة للجيش السورى.

 

 


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