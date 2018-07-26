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الخميس، 26 يوليه 2018 03:13 ص
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اضبط مخالفة.. سوق خضار شبين الكوم تحول لمقلب للقمامة وعربات الكاور

الخميس، 26 يوليه 2018 02:00 ص
اضبط مخالفة.. سوق خضار شبين الكوم تحول لمقلب للقمامة وعربات الكاور سوق خضار شبين الكوم تحول مقلب للقمامة وعربات الكاور
المنوفية _ محمد فتحى
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تحول سوق خضار شبين الكوم الكائن بجوار مبنى التأمين الصحى بحى غرب شبين الكوم، والذى تكلف آلاف الجنيهات وتم تطويره فى عهد المحافظ الأسبق أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية، وذلك لجمع البائعين فى مكان واحد، إلا أن المكان وفجأة عقب رحيل المحافظ الأسبق لم يتم استكماله وافتتاحه وأصبح مقرا للعربات الكارو وتجمع للقمامة.

ويقول محمد عادل من أهالى المدينة، إننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى المسؤولين فى محافظة المنوفية، لعدم استكمال السوق وافتتاحه للبائعين وذلك لتسير الحركة المرورية، وللحفاظ على البائعين من حرارة الجو فى الصيف وبرد الشتاء فى فصل الشتاء، وللحفاظ على المنظر الجمالى المدينة من تجمعات القمامة الكائن بالمبنى.

وأكد المهندس هشام بيومى رئيس حى غرب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن عدم نقل البائعين الجائلين فى باكيات سوق الخضار بالحى حتى الان يرجع ذلك لصغر الباكيات على البائعين، وقمنا أكثر من مرة بمحاولة إدخال البائعين بالتنسيق مع الشرطة ولكنهم رفضوا احتجاجا على صغر الباكيات 

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، والقائم بأعمال المحافظ، أنه سوف يتم متابعة موقف السوق مع اللجان المتخصصة ومعرفة سبب عدم استكمال حتى الان. مؤكدا أننا نعمل جاهدين على الارتقاء بجميع الأحياء والمدن والقرى بالمحافظة، لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على القمامة نهائيا.

 

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