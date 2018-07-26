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الخميس، 26 يوليه 2018 05:08 م
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ارتفاع أعداد السيارات المرخصة لـ9.8 مليون.. وانخفاض حوادث الطرق فى 2017

الخميس، 26 يوليه 2018 02:59 م
ارتفاع أعداد السيارات المرخصة لـ9.8 مليون.. وانخفاض حوادث الطرق فى 2017 المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام
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ارتفعت أعداد السيارات المرخصة لـ 9 ملايين و890 ألف و300 مركبة خلال عام 2017، مقابل 9 ملايين و350 ألف و700 مركبة فى عام 2016.
 
ووفقاً لتقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال شهر يوليو الجارى، استحوذت السيارات "الملاكى" على النسبة الأكبر من المركبات المرخصة خلال العام الماضى بـ 51.8%، حيث بلغ عدد السيارات الملاكى المرخصة 5.121 مليون سيارة من إجمالى عدد المركبات المرخصة فى 2017.
 
فيما استحوذت سيارات النقل والمقطورة على 13.6% من إجمالى المركبات المرخصة فى 2017 بعدد 1.351 مليون سيارة، وشكلت الأتوبيسات النسبة الأقل من إجمالى المركبات المرخصة خلال العام الماضى بنسبة 1.6% فقط، وبعدد 155.8 ألف أتوبيس، بالإضافة إلى 3.261 مليون مركبة أخرى "متنوعة" بنسبة 33% من إجمالى المركبات المرخصة فى 2017.
 
وفى سياق متصل، أشار التقرير الإحصائى إلى حوادث السيارات، والتى تراجعت خلال 2017 إلى 11.098 ألف حادث، مقابل 14.710 ألف حادث فى 2016، كما لفت التقرير إلى الخسائر الناتجة حوادث السيارات خلال العام الماضى، والتى تمثلت فى 17.2 ألف مركبة تالفة، و 14 ألف مصاب، 3747 حالة وفاة.

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