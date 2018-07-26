إعلان دول "بريكس": منظومة التجارة المتعددة الأطراف تواجه تحديات غير مسبوقة

كتب محمد جمال - وكالات

شددت دول "بريكس" فى إعلان جوهانسبرج الصادر عن قمتها فى جنوب إفريقيا على الدور المركزى لمنظمة التجارة العالمية ودعت الجميع للالتزام بقواعدها.

وجاء فى الإعلان المشترك الذى تبنته قمة "بريكس"، ووافق عليه زعماء روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا: "نعترف بأن منظومة التجارة المتعددة الأطراف تواجه تحديات غير مسبوقة. ونشدد على أهمية اقتصاد عالمى مفتوح".

ودعت "بريكس" إلى التخلى عن السياسات الأحادية الجانب والحمائية الاقتصادية فى التجارة العالمية.

جدير بالذكر أن موضوع التجارة الدولية، وضرورة الحفاظ على التعددية فيها، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، كانت من بين المواضيع الرئيسية التى ناقشها زعماء دول "بريكس" خلال قمة جوهانسبرج، وخاصة على خلفية الرسوم التجارية الأمريكية على الصادرات من مختلف الدول، ومن بينها الصين وروسيا.