إعدام ستة أعضاء سابقين فى طائفة أوم فى اليابان

رويترز

أعدم ستة من الاعضاء السابقين فى طائفة "أوم الحقيقة المطلقة" المسؤولة عن الاعتداء بغاز السارين فى قطار الانفاق فى طوكيو فى 1995، الخميس فى اليابان.

وكانت السلطات اليابانية أعدمت مطلع الشهر الجارى زعيم الطائفة شوكو أساهارا (اسمه الاصلى شيزو ماتسوموتو) مع ستة من اتباعه.

ورفضت وزارة العدل اليابانية، التى اتصلت بها وكالة فرانس برس، الادلاء بأى تعليق. لكن وزيرة العدل يوكو كاميكاوا ستعقد مؤتمرا صحفيا فى وقت لاحق من الخميس كما ذكرت شبكة التلفزيون "ان اتش كى". وصدرت احكام مختلفة على 190 عضوا آخر فى الطائفة.

وكان الهجوم بغاز السارين الذى وقع فى 20 مارس 1995 أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 6300 آخرين. وتتهم الطائفة بقتل 29 شخصا وجرح 6500 آخرين فى المجموع.

وثبت القضاء فى 2006 حكم الاعدام الذى صدر على أساهارا.