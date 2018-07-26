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إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث بالمنوفية

الخميس، 26 يوليه 2018 08:35 ص
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة فى مشاجرة بسبب خلافات الميراث بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات بالغة، وذلك فى مشاجرة بسبب خلافات على الميراث، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز أشمون من كل من طرف أول "ش.ج" 32 عاما ربة منزل مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وزوجها "أ.أ" 32 عاما سائق مصاباً سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ووالده "أ" 66 عاما شيخ ناحية، وطرف ثان شقيق الثالث "ج.أ.أ" 61 عاما سائق مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وزوجته "س.ر" 36 عاما ربة منزل مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونجلهما 36 عاما سائق وجميعهم مقيمين دائرة المركز.
 
وبسؤالهم اتهم كل منهم الآخر بالتعدى بالضرب وإحداث ما به من إصابات، لخلافات على الميراث، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

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