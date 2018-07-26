إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أمام قرية الصحفيين بالساحل الشمالى

مطروح - حسن مشالى

أصيب 10 أشخاص، منذ قليل، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، عند الكيلو 82 على طريق الإسكندرية-مطروح، أمام قرية الصحفيين بالساحل الشمالي، وهي في الاتجاه إلى الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى وهم:

1- نادر لطفي عبد اللطيف " 23 سنة"-من الإسكندرية- مصاب باشتباه نزيف بالمخ و نزيف من الأنف والفم وكدمه شديدة بالطن واشتباه كسر باليد اليسري.

2- عبد اللطيف محمد عبد اللطيف " 23 سنة "- من البحيرة- مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن ونزيف من الأنف والفم.

3- حاتم عبد السلام احمد " 45 سنة" –من أسيوط- اشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمة شديدة بالظهر والصدر واشتباه ما بعد الارتجاج.

4- وحيد عبد الستار درويش " 57 سنة" – من الإسكندرية- جرح قطعي باليد اليمني وكدمه شديدة بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

5- احمد محمود عثمان " 45 سنة" -من أسيوط- كدمات وسجحات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

6- عبد الرحمن محمود أحمد " 37 سنة "- من أسيوط- اشتباه كسر باليد اليمني وكدمات وسجحات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

7- نسمه إبراهيم فتحي " 28 سنة "- من الإسكندرية-كدمه شديدة بالرأس واشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات وسجحات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج

8- علاء شريف عبد الحميد " 25 سنة"-من الإسكندرية" اشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح بالرأس وجروح بالقدمين وكدمة شديدة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج

9- أحمد محمد عبد المنعم " 17 سنة "- من الإسكندرية- مصاب بكدمات وسجحات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

10- محمد السيد أمين " 28 سنة"- من الإسكندرية- مصاب بكدمه بالرأس وسجحات بالجبهة وكدمة شديدة بالكتف الأيمن.