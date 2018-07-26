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الخميس، 26 يوليه 2018 01:09 م
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إصابة طفل صدمه "بلدوزر " بحى الزهور ببورسعيد

الخميس، 26 يوليه 2018 01:08 م
إصابة طفل صدمه "بلدوزر " بحى الزهور ببورسعيد بلدوزر - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج
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أصيب منذ قليل طفل يناهز الخامسة من عمره بعدما صدمه بلدوزر بمنطقة عمر بن عبد العزيز بمحيط مسجد الرزاق بحى الزهور ببورسعيد، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا يفيد بإصابة الطفل حمدى محمد رزق 5  سنوات إصابات خطيرة  وحالته الصحية حرجة نتيجة تعرضه لتصادم من قبل بلدوزر أثناء تواجده بالمنطقة، وتم نقله بسيارة إسعاف الى طوارئ مستشفى بورسعيد العام.
 
وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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