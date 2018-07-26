إزالة 17 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى حملة بمركز سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن إزالة 17حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى حملة بناحية مركز سوهاج، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والحد من ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والحفاظ عليها.

وأوضح محمد إمبابى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، فى بيان، إن الوحدة المحلية شنت حملة إزالة للتعديات بناحية قرية عرابة أبو الدهب بالاشتراك مع نقطة شرطة ادفا، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لمركز ومدينة سوهاج، وقد أسفرت الحملة عن إزالة 14 حالة تعدى على أملاك الدولة و 3 حالات تنظيم فتح شوارع، وجارٍ أعمال المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات .

وشدد عبد المنعم، على جميع الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الحملات، وإزالة اية تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، للحفاظ على أراضى الدولة، والرقعة الزراعية.