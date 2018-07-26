إجراء 5 عمليات من قائمة انتظار زراعة القوقعة بمستشفى سوهاج الجامعى

سوهاج محمود مقبول

صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بأنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على قوائم الانتظار تم إجراء 5 عمليات زراعة قوقعة بالمستشفى الجامعى ، بتكلفة مليون و100 ألف على نفقة التأمين الصحى.

وأوضح عزيز أن هناك 80 حالة على القائمة فى انتظار توريد القواقع لإجراء العمليات، حيث إن تكلفة إجراء هذه الحالات 16 مليون جنيه، وهناك 40 حالة أخرى تحت التجهيز، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص لإجراء العمليات مكون من 3 جراحين و3 أساتذة سمعيات و3 أساتذه تخاطب، بالإضافة إلى أستاذ أشعة وأستاذ أمراض عصبية أطفال.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف رئيس قسم الأنف والأذن وعضو فريق زراعة القوقعة أنه تم خروج 3 حالات بعد شفائهم تماما وهناك حالتين جارى استكمال علاجهم، مشيراً إلى أنه سوف يتم يوم السبت القادم إجراء عملية أخرى لزراعة قوقعة لتصبح عدد الحالات إلى الأن 6 حالات، إلى جانب انه يضاف شهريا ما يقرب من 15 حالة جديدة.

والجدير بالذكر أن مركز زراعة القوقعة بكلية الطب بقسم الأنف والأذن والحنجرة قام منذ افتتاحه بإجراء 300 عملية زراعة قوقعة منذ 3 سنوات، حيث إن المركز هو الثانى على مستوى الجمهورية فى هذا المجال.