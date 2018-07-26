أهم 10 بوستات.. أحمد مكى يطرح أغنيته الجديدة "آخرة الشقاوة" مع محمود الليثى

كتبت – شرويت ماهر

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الخميس نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

1- أحمد مكى يطرح أغنيته الجديدة "آخرة الشقاوة" مع محمود الليثى

2- تعرف على أول تعليق لعبير صبرى بعد عقد قرانها





3- بعد حفلها بلوس أنجلوس.. أحلام تحيى حفلاً جديدًا فى عمان غدًا





4- قرقاش: الاعتداء على الملاحة البحرية تصرف إرهابى يعبر عن طبيعة الحوثى





5- ضاحى خلفان: لن نسمح لتنظيم الحمدين بمواصلة دوره فى السعى لإسقاط الحكومات العربية





6- لاعبو الأهلى يلتقطون سيلفى مع "الأسطورة" فى بتسوانا





7- ميريام فارس لجمهورها بعد غيابها: إن شاء الله بتعافى بسرعة





8- لطيفة تهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد.. وأصالة: رمز السعادة والذكاء





9- الننى يزور حديقة الطيور بسنغافورة مع نجوم أرسنال قبل لقاء أتلتيكو "صور"





10. شاهد.. سميرة سعيد تظهر بنيولوك جرىء على بوستر ألبومها الجديد "سوبر مان"