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الخميس، 26 يوليه 2018 07:29 م
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أهم 10 بوستات.. أحمد مكى يطرح أغنيته الجديدة "آخرة الشقاوة" مع محمود الليثى

الخميس، 26 يوليه 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. أحمد مكى يطرح أغنيته الجديدة "آخرة الشقاوة" مع محمود الليثى أحمد مكى
كتبت – شرويت ماهر
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الخميس نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.

 

1- أحمد مكى يطرح أغنيته الجديدة "آخرة الشقاوة" مع محمود الليثى

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2- تعرف على أول تعليق لعبير صبرى بعد عقد قرانها

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3- بعد حفلها بلوس أنجلوس.. أحلام تحيى حفلاً جديدًا فى عمان غدًا

احلام
 

4- قرقاش: الاعتداء على الملاحة البحرية تصرف إرهابى يعبر عن طبيعة الحوثى

أنور قرقاش
 

5- ضاحى خلفان: لن نسمح لتنظيم الحمدين بمواصلة دوره فى السعى لإسقاط الحكومات العربية

ضاحى خلفان
 

6- لاعبو الأهلى يلتقطون سيلفى مع "الأسطورة" فى بتسوانا

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7- ميريام فارس لجمهورها بعد غيابها: إن شاء الله بتعافى بسرعة

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8- لطيفة تهنئ عمرو دياب بألبومه الجديد.. وأصالة: رمز السعادة والذكاء

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9- الننى يزور حديقة الطيور بسنغافورة مع نجوم أرسنال قبل لقاء أتلتيكو "صور"

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10. شاهد.. سميرة سعيد تظهر بنيولوك جرىء على بوستر ألبومها الجديد "سوبر مان"

سميرة سعيد
سميرة سعيد

 


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