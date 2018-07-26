أمطار غزيرة تضرب نيودلهى بالهند وشلل بالحركة المرورية -صور

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

غمرت أمطار غزيرة عدة مناطق منخفضة فى نيودلهى بالهند اليوم الخميس، مما تسبب فى شلل بالحركة المرورية التى يستخدمها ملايين الركاب يوميا وتأخير الرحلات الجوية.

ويتوقع مسؤولو الأرصاد الجوية هطول أمطار موسمية غزيرة على المدينة والمناطق المحيطة بها خلال اليومين المقبلين وحثوا السكان على التزام منازلهم.

يذكرأن، أعلنت المدارس والجامعات فى بعض مناطق مدينة مومباى، توقف الدراسة لكن المكاتب الحكومية والبورصة والبنوك ظلت مفتوحة فى الوقت الذى هطلت فيه الأمطار على مومباى لليوم الرابع على التوالى.

وأعلن متحدث باسم مطار مومباى الدولى توقف الرحلات الجوية من المطار وإليه. ومطار مومباى ثانى أكثر المطارات ازدحاما فى الهند.

وقد أدت فيضانات عام 2005 إلى مقتل أكثر من 500 شخص فى المدينة.



ارتفاع فى مناسيب المياه



أطفال يحتمون من الأمطار فى الهند



الأمطار فى الهند



أمطار غزيرة فى الهند



أمطار



فيضانات جراء الأمطار



مواطن يحتمى من الأمطار



مواطنون يحتمون من الأمطار