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الخميس، 26 يوليه 2018 02:18 ص
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أشخاص يدمرون نجمة "دونالد ترامب" بممر المشاهير فى هوليوود

الخميس، 26 يوليه 2018 01:54 ص
أشخاص يدمرون نجمة "دونالد ترامب" بممر المشاهير فى هوليوود
وكالات
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أقدم أحد الأشخاص على تدمير نجمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى ممشى المشاهير فى هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت مجلة تايم الأمريكية على موقعها الإلكترونى، عن بيان للشرطة أنهم توجهو إلى مكان لجنة ترامب ووجدوها مدمرة تمام ووجدوا بجوارها معول حفر .

وقال شهود عيان إن رجلا أبيض أخرج معولا من حقيبة جيتار كانت بحوزته ثم شرع فى تدمير النجمة على الأرض وبعد أن فرغ أبلغ الشرطة وغادر المكان قبل وصولها .

وأُنشئ ممر أو ممشى المشاهير عام 1956 ويحمل اليوم أكثر من 2,500 نجمة للمشاهير فى مجالات فنية مختلفة مثل الغناء والتمثيل والإذاعة والتلفزيون والسينما. ووضعت نجمة لترامب عندما كان يقدم مجموعة من برامج تلفزيون الواقع مثل "ذا أبرنتس"، الذى اشتهر فيه ترامب بعبارة "أنت مفصول" .

يذكر أن نجمة ترامب تعرضت لمحاولات تخريب واحتجاجات وسخرية من مارة وسائحين فى الماضي، من بينها إشارات بذيئة بأصابع اليد واصطحاب رجل لكلبه وجعله يبول على النجمة.

1967545-تدمير-نجمة-ترامب-بممر-المشاهير
1967545-تدمير-نجمة-ترامب-بممر-المشاهير

 

2107861-تدمير-نجمة-ترامب-بممر-المشاهير-فى-هوليود
2107861-تدمير-نجمة-ترامب-بممر-المشاهير-فى-هوليود

 

2107861-نجمة-ترامب-عقب-تدميرها
2107861-نجمة-ترامب-عقب-تدميرها

 

إزالة اسم ترامب
إزالة اسم ترامب

 

اسم ترامب المدمر
اسم ترامب المدمر

 

اسم ترامب على ممشى المشاهير
اسم ترامب على ممشى المشاهير

 

إصلاح اسم ترامب
إصلاح اسم ترامب

 

تدمير اسم ترامب
تدمير اسم ترامب

 

جانب من التدمير
جانب من التدمير

 

جانب من عملية الإصلاح
جانب من عملية الإصلاح

 

رجل يقف فوق نجمة ترامب
رجل يقف فوق نجمة ترامب

 


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نجمة ترامب

الرئيس الأمريكى

ممر المشاهير فى هوليوود

هوليوود




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