أشخاص يدمرون نجمة "دونالد ترامب" بممر المشاهير فى هوليوود

وكالات

أقدم أحد الأشخاص على تدمير نجمة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى ممشى المشاهير فى هوليوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت مجلة تايم الأمريكية على موقعها الإلكترونى، عن بيان للشرطة أنهم توجهو إلى مكان لجنة ترامب ووجدوها مدمرة تمام ووجدوا بجوارها معول حفر .

وقال شهود عيان إن رجلا أبيض أخرج معولا من حقيبة جيتار كانت بحوزته ثم شرع فى تدمير النجمة على الأرض وبعد أن فرغ أبلغ الشرطة وغادر المكان قبل وصولها .

وأُنشئ ممر أو ممشى المشاهير عام 1956 ويحمل اليوم أكثر من 2,500 نجمة للمشاهير فى مجالات فنية مختلفة مثل الغناء والتمثيل والإذاعة والتلفزيون والسينما. ووضعت نجمة لترامب عندما كان يقدم مجموعة من برامج تلفزيون الواقع مثل "ذا أبرنتس"، الذى اشتهر فيه ترامب بعبارة "أنت مفصول" .

يذكر أن نجمة ترامب تعرضت لمحاولات تخريب واحتجاجات وسخرية من مارة وسائحين فى الماضي، من بينها إشارات بذيئة بأصابع اليد واصطحاب رجل لكلبه وجعله يبول على النجمة.



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إزالة اسم ترامب



اسم ترامب المدمر



اسم ترامب على ممشى المشاهير



إصلاح اسم ترامب



تدمير اسم ترامب



جانب من التدمير



جانب من عملية الإصلاح