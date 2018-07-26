أحزاب المعارضة الألمانية تنتقد ميركل بعد اجتماعها مع مسؤولين روس

(رويترز)

انتقدت أحزاب المعارضة الألمانية المستشارة أنجيلا ميركل لعدم تقديم المزيد من التفاصيل عن محادثاتها مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ورئيس أركان الجيش الروسى فاليرى جيراسيموف.

كانت متحدثة باسم ميركل كشفت النقاب يوم الثلاثاء عن الاجتماع الذى حضره أيضا وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس وقالت إن المحادثات تركزت على سوريا والوضع فى الشرق الأوسط والصراع فى أوكرانيا. ولم تذكر أى تفاصيل أخرى.

وقال أوميد نوريبور عضو البرلمان والمنتمى لحزب الخضر لصحيفة بيلد واسعة الانتشار " من الصعب تصديق" أن ألمانيا استخدمت استثناء للسماح لجيراسيموف بزيارة ألمانيا رغم أنه ممنوع من دخول الاتحاد الأوروبى بموجب العقوبات التى فرضت فى أبريل نيسان 2014 بعد أن ضمت روسيا منطقة القرم من أوكرانيا.

وانتقد حكومة ميركل لعدم تقديم تفاصيل عن سبب وفحوى المحادثات المفاجئة وقال إن حزبه "سيواصل القضية فى البرلمان". ولم يتضح على الفور الإجراء الذى يمكن أن يتخذ.

وقال بيجان دجير ساراى المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لقطاع الأعمال إنه من "المؤسف والغريب" أن تتكتم الحكومة الألمانية عن الاجتماع ولم تعلن عنه سلفا، وقال للصحيفة إن الصمت بشأن هذه المسألة أمر "يثير الريبة".

ونقلت الصحيفة عن أولريكا ديمر نائبة المتحدث باسم الحكومة قولها إن الاجتماعات كانت سرية.