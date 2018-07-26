أبو الغيط يدين هجمات داعش فى سوريا ويؤكد استمرار الحرب على بؤر الأرهاب

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته للهجمات الإرهابية التى ارتكبها تنظيم داعش صباح أمس فى مدينة السويداء جنوب سوريا والتى أدت إلى سقوط مئات من القتلى والجرحى، مؤكداً أن هذه الهجمات تُذكر الجميع بأن قوى التدمير والخراب ستستمر فى توجيه ضرباتها، وأن الحرب على الإرهاب ينبغى أن تستمر فى كافة البؤر التى تُعشش فيها عناصره، حتى يُقتلع من جذوره.

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وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن إحلال الاستقرار فى سوريا عبر تسوية سياسية شاملة سوف يُساعد فى تعزيز الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب، مضيفاً أن المدنيين هم من يدفعون ثمن استمرار الصراع السورى لما يربو على سبع سنوات دون حلٍ، وأن الحل السياسى يتطلب تنازلاتٍ متبادلة من كافة الأطراف.

وأشار عفيفى إلى أن الإرهاب مُدانٌ، أياً كان الطرف الذى يُمارسه، وأنه لا ينبغى أن يكون هناك مكان فى سوريا المستقبل لأى من التنظيمات الإرهابية التى تقتل المدنيين وتُشيع الخراب والتدمير.