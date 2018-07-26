أبو الغيط يبحث مع وزير التعليم البحرينى سبل الارتقاء بالتعليم فى الوطن العربى

كتب مصطفى عنبر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم،الخميس، الدكتور ماجد بن على النعيمى وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس التعليم العالى بمملكة البحرين.

وصرح السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تناول سبل الارتقاء بالتعليم فى الوطن العربى، وأبعاد ما شهدته العملية التعليمية فى مملكة البحرين من تطوير كبير خلال الفترة الماضية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن تم التطرق أيضاً خلال اللقاء إلى احتفال مملكة البحرين العام المقبل بمرور مائة عام على بدء التعليم النظامى الرسمى فى المملكة والفعاليات التى ستعقد بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن الأمين العام رحب بمشاركة الجامعة العربية فى هذه الفعاليات، والتى تسلط الضوء على الجهود الكبيرة التى تقوم بها البحرين فى مجال تحسين جودة التعليم والارتقاء به.