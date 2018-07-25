وفاة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام

كفر الشيخ – محمد سليمان

توفيت "متاع محمود" 35 سنة ، بعد إصابتها بحروق من الدرجة الأولى والثانية، الاثنين الماضى، لاندلاع حريق بقسم الصحة النفسية بمستشفى كفر الشيخ العام، وعقب نقلها لغرفة العناية المركزية تم إجراء عملية إجهاض الجنين فى اليوم الثانى للحريق، إذ كانت حاملا فى شهرها الرابع.

وأكد الدكتور لطفى عبد السميع ، مدير مستشفى كفر الشيخ العام ، لـ "اليوم السابع" أن المريضة كان تتلقى العلاج وكان فريقا طبيا يتابع حالتها من إصابتها بحروق من الدرجة الأولى والثانية، وتوفيت اليوم.

تلقى اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باشتعال النيران فى حجرة العزل بقسم الصحة النفسية بعد أن قامت سيدة مريضة بالحجرة بخلع ملابسها وألقتها على مروحة السقف، مما أدى إلى حدوث ماس كهربائى التهم جدران الغرفة المبطنة بالجلد، وتحررمحضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .