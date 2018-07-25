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وزير الخارجية البحرينى يبحث مع مسئولين أمريكيين سبل تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:00 ص
وزير الخارجية البحرينى يبحث مع مسئولين أمريكيين سبل تعزيز التعاون المشترك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينى
المنامة (أ ش أ)
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بحث الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، فى مدينة واشنطن الأمريكية، مع السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، والسيناتور روبرت منندز رئيس الحزب الديموقراطى فى لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ، سبل تعزيز علاقات التعاون وتطوير التنسيق بين البلدين إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن وزير الخارجية البحرينى اجتمع أيضا مع داريل عيسى عضو مجلس النواب الأمريكي، وتمت مناقشة العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات وأهم التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية البحرينى إن استمرار تطور العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية يعود إلى التاريخ الطويل لها، والأسس القوية التى تستند عليها، والتواصل البنّاء بين البلدين الصديقين، وحرصهما الدائم على تنمية وتطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالحهما ومصالح شعبيهما.  

 


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