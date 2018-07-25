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وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يفخخون ألعاب الأطفال

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:21 ص
وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يفخخون ألعاب الأطفال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى
صنعاء (أ ش أ)
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أعلن وزير الإعلام اليمنى، معمر الإريانى أن ميليشيات الحوثى تستخدم ألعاب الأطفال كعبوات ناسفة وذلك فى انتهاك صارخ للقانون الدولى.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الاخبارية أن هذا الانتهاك يعزز ما ورد فى تقارير أممية سابقة أشارت إلى مقتل أكثر من 1500 طفل فى الحرب التى يقودها الحوثيون بحق اليمنيين، إضافة إلى إصابة أكثر من 2500 بتشوهات .

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" قد أعلنت أن مليونين و200 ألف طفل مهددون بالأمراض بسبب سوء التغذية فى اليمن، مشيرة إلى أن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل 10 دقائق بأمراض يمكن الوقاية منها.

 


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