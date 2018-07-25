"هيئة التنمية الصناعية" تعد قائمة مشروعات لعرضها بمنتدى جوهانسبرج

كتب إسلام سعيد

تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإعداد قائمة بعدد من المشروعات القابلة للتمويل البنكى والتى سيتم طرحها خلال منتدى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا فى الفترة من 7- 9 توفمبر 2018 والذى يهدف لحشد الاستثمارات للقارة.

وشهد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء الاسبق بحضور المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم الأربعاء ندوة ، نظمها البنك الأفريقى للتنمية، للترويج لمنتدى الاستثمار الأفريقى والذى سيعقد فى جوهانسبرج بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال بناء علاقات وطيدة بين الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص ويتيح الفرصة لحكومة مصر لعرض مشاريع الاستثمار الرائدة التى ستجذب القطاع الخاص.

وكشف عبد الرازق فى بيان له، أن الندوة اليوم استهدفت زيادة الوعى حول منتدى الاستثمار الافريقى والذى سيقام بجوهانسبرج والترويج له لدى المستثمرين وتحديد المشروعات المصرية التى سيتم عرضها فى المنتدى ..معربا عن ترحيب هيئة التنمية الصناعية فى المشاركة وبقوة فى المنتدى الافريقى نوفمبر المقبل موضحا أنه يعد فرصة كبيرة للترويج للمشروعات الصناعية لعدد من الصناعات الاستراتيجية فى مصر.

وأضاف عبد الرازق، أن الهيئة بصدد اعداد قائمة بعدد من المشروعات القابلة للتمويل البنكى والتى سيتم طرحها خلال منتدى جوهانسبرج ويسهدف منتدى جوهانسبرج زيادة الاستثمارات فى بلدان القارة الافريقية ومساعدتها على التحول الصناعى والاستفادة من مواردها وثرواتها البشرية من خلال تعزيز جاهزية مشروعات القطاع الخاص والشراكات بينه وبين القطاع العام ، وزيادة رأس المال والاسراع من الاغلاق المالى للصفقات ، كما يقدم للقطاع الخاص المصرى فرصة ممتازة للترويج للفرص الاستثمارية الخاصة بهم وابرازها فى اطار عالمى فى ظل تواجد مستثمرين وبنوك متعددة كما يعرض فرص استثمارية تقدمها بلدان افريقية اخرى , وتمكين الاقتصادايات الأفريقية من الاستفادة بفاعلية من الفرص التى يوفرها النمو الاقتصادى فى القارة من خلال سد الفجوة بين راس المال المتاح والمشروعات المقبولة لدى البنوك والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية لازالة العقبات امام التمويل وتعزيز الائتمان وأهلية المشروعات للتمويل المصرفى من خلال توفير أدوات فعالة للتخفيف من حدة مخاطر استثمارات القطاع الخاص على اوسع نطاق .

حضر الندوة الترويجية استيلا كيلونزو المدير المسئول عن المنتدى الاستثمار الأفريقى بالبنك الأفريقى للتنمية والدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية المصرية والسيد لاساد لاشال المستشار الاول لرئيس البنك الافريقى للتنمية وسط مشاركة اكثر من 80 شخصية من كبار رجال الاعمال من مختلف القطاعات الصناعية ومن قطاعات البنوك وهيئة الاستثمار المصرية واتحاد الصناعات والشركاء الرئيسيين لمنتدى الاستثمار الافريقى من البنك الدولى لاعادة الاعمار والتنمية والبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية