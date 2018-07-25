نيابة الخانكة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بالقليوبية

القليوبية-نيفين طه

صرحت نيابة الخانكة بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب أولوية المرور بقرية سرياقوس فى الخانكة، وذلك بعد بيان الصفة التشريحية وقررت حبس المتهم المضبوط بالسلاح 4 أيام على ذمة التحقيق وإرسال السلاح الآلى إلى المعمل الجنائى.

كان العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى تلقى بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتى "سالطوح" و"أبوزيد" فى سرياقوس، ووجود جثة ومصاب.

وتم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى فانتقلت قوة من مركز الخانكة، وتم السيطرة على الأطراف المتشاجرة، وتبين أن مشاجرة وقعت بين العائلتين.

وتبين أن سبب المشاجرة قيام اثنين من عائلة "سالطوح" بالسير بدراجة نارية فى الطريق فاصطدما بدراجة نارية أخرى يقودها شخص من عائلة "أبو زيد" فنشبت بينهم مشاجرة قام على إثرها كل طرف بالاستعانة بعائلته، ونشبت مشاجرة بالشوم فقام أحد أفراد عائلة "سالطوح" بإطلاق عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته فلقى "س. ع. أبو زيد" مصرعه، وأصيب آخر من نفس عائلته.

وتم السيطرة على الأطراف، وألقى القبض على المتهم “أحمد ر” 26 سنة عامل وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة قرارها السابق.