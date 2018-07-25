ننشر صور الهجوم الانتحارى على مدينة السويداء السورية

كتب: محمد الأحمدى

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن انتحاريا فجر نفسه فى مدينة السويداء بجنوب سوريا وتسبب سقوط 32 من القتلى والمصابين فى هجوم قرب سوق فى وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن السلطات لاحقت وقتلت انتحاريين آخرين قبل أن يتمكنا من "تفجير نفسيهما".



جانب من موقع الهجوم

وقال التلفزيون الرسمى إن مسلحين من تنظيم داعش، هاجموا أيضا 3 قرى شمال شرقى السويداء مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية حصيلة رسمية بعدد القتلى والمصابين.

وقالت وسائل إعلام إن الهجمات أدت إلى مقتل 32 شخصا فى المجمل بينهم مدنيون ومسلحون فى المدينة وريفها.



جانب من موقع الهجوم فى السويداء



موقع الهجوم فى السويداء السورية



الانتحارى التابع لداعش