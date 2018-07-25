نقيب الصحفيين: افتتاح أكبر مركز للتدريب فى الشرق الأوسط بمقر النقابة قريبًا

كتب محمد السيد

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه سيتم افتتاح أكبر مركز تدريب للصحفيين فى الشرق الأوسط قريبًا بالدور السابع بمقر النقابة، مضيفًا أن المركز سيكون مختصًا بتدريب الصحفيين والإعلاميين وتأهيلهم.

وأضاف عبد المحسن سلامة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن إنشاء مركز التدريب يعد من أهم الإنجازات التى حدثت فى نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشارك فى افتتاح المركز عدد من المسئولين والوزراء وحاكم الشارقة.

وذكر عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أن مركز التدريب مجهز بأحدث المعدات وأنه سيضم استوديو للتدريب على الإعلام المسموع والمرئى، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد الدورات التدريبية للمتقدمين للجنة القيد لجدول تحت التمرين فيما بعد بالمركز.