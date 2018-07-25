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موسكو: فى حال تواجد قوات الناتو على حدود جورجيا وروسيا سيكون ردنا ملائما

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:08 م
موسكو: فى حال تواجد قوات الناتو على حدود جورجيا وروسيا سيكون ردنا ملائما قوات الناتو ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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قال رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسى لشئون العلاقات الدولية، قسطنطين كوساتشيوف، إنه فى حال انضمام جورجيا لحلف "الناتو" ونشر قوات الحلف قرب الحدود الروسية سيكون رد موسكو ملائما.

وأضاف كوساتشيوف - فى تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء "أن انضمام جورجيا لحلف شمال الأطلسى ونشر قوات الحلف قرب الحدود الروسية سيخلق خطوطا إضافية من التوتر فى جنوب القوقاز وسيتبعه تخطيط عسكرى جوابى من طرف روسيا".

وأضاف "أنه فى هذه الحالة سيتجه تطبيع علاقات تبيليسى مع أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا و روسيا إلى آفاق غير محسوبة أبداً"، مؤكدا أنه فى حال ظهور أسلحة "الناتو" قرب الحدود الروسية، فإن روسيا ستتخذ التدابير الضرورية لضمان أمنها وأمن حلفائها.

يُذكر أن التعاون بين جورجيا وحلف شمال الأطلسى بدأ فى 1994، عندما أصبحت جورجيا عضواً فى برنامج الشراكة من أجل السلام، وأصبح هذا التعاون أكثر كثافة بينهما بعد الثورة الوردية فى عام 2004، وفى قمة بوخارست للحلف فى 2008، جرى التأكيد على أن جورجيا قد تصبح عضوا فى "الناتو" فى حال استيفائها كافة المعايير المتعلقة بانضمامها للحلف.

 


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