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مهاب مميش: عبور 189 سفينة قناة السويس بحمولة 16.3 مليون طن فى 4 أيام

الأربعاء، 25 يوليه 2018 04:15 ص
مهاب مميش: عبور 189 سفينة قناة السويس بحمولة 16.3 مليون طن فى 4 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية، من السبت وحتى أمس الثلاثاء، عبور 189 سفينة بحمولة 16.3 مليون طن.

 

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت عبرت 59 سفينة قناة السويس بحمولة 3.6 مليون طن، فيما عبرت يوم الأحد 38 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، وعبرت يوم الاثنين 48 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، كما عبرت أمس الثلاثاء 44 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال 4 أيام فقط إلى 189 سفينة بحمولة 16.3 مليون طن.

                          

 


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