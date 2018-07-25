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مليار و619 مليون جنيه استثمارات حكومية بشمال سيناء خلال العام الجارى

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:21 م
مليار و619 مليون جنيه استثمارات حكومية بشمال سيناء خلال العام الجارى مدينة رفح الجديدة
كتب : مصطفى عبد التواب
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بلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء خلال العام المالى الجارى، مليار و619 مليون جنيه، تمول الخزانة العامة للدولة 95% منهم بما يعادل مليار و531 مليون جنيه، على مدار العام المالى الذى بدأ خلال الشهر الجارى وينتهى فى يونيو من العام القادم.

 

وشملت المشروعات التى تنفذها الحكومة بمحافظة شمال سيناء فى قطات المياه، بحسب خطة الحكومة التى وافق عليها مجلس النواب اليوم الأربعاء، علاوة على إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء وشبكة مياه العريش ومحطة تحلية مياه العريش 3، وبدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه ومحطة تحلية الشيخ زويد.

 

كما شملت المشروعات فى قطاع التعليم استكمال إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى والبدء فى إنشاء مبنى للإسكان الطلابى بجامعة العريش، وفى قطاع الزراعة والرى تعتزم الحكومة إنشاء واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبى لشبكة الرى العامة، واستكمال حفر وتجهيز آبار وإنشاء بحيرات تخزين وتعلية سدود وادى الأزرق والجرافى، واستكمال تطوير محطة طلمبات صرف تل الحير وتأهيل مصرف جلبانة وإنشاء شبكة صرف صحى مغطى بجنوب القنطرة ومبنى معدات مركز الطوارئ.

 

وفى قطاع النقل والتخزين تستهدف الحكومة إنشاء ورصف طرق بمدن وقرى شمال سيناء ورصف طرق بالعريش وبئر العبد وازدواج طريق العريش بدر بطول 20 كيلو مترا، ورصف طرق بمناطق الحسنة ونخل، وفى قطاع الانشطة العقارية تبدأ الحكومة فى إنشاء مدينة رفح الجديدة وتنتهى من 936 وحدة إسكان اجتماعى بالمدينة إلى جانب استكمال إنشاء المنازل البدوية وخدماتها برمانة والحنسة ونخل وبئر العبد.


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