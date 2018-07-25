مكتب تنسيق جامعة قناة السويس يستقبل 650 طالبا وطالبة فى اليوم الثالث

الإسماعيلية – جمال حراجى

استقبل مكتب تنسيق جامعة قناة السويس 650 طالبا وطالبة فى اليوم الثالث من بدء المرحلة الثانية، من الناجحين بالثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بحد أدنى 78.05 % للشعبة العلمية و69.65 % للشعبة الأدبية.

وقام الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد أعمال المكتب وأكد على انتظام العمل وما تقدمه الجامعة من خدمات للطالب وولى الأمر وأن جميع الخدمات مجانية.

من ناحية أخرى قال الدكتور محمد شقيدف مدير عام التنسيق أن الطالب يبدأ بتسجيل رغباته من خلال التسجيل اليدوى أولا، والذى يشرف عليه الدكتور محمد غنيم والمهندس إبراهيم عبد الرحمن، والتسجيل الإلكترونى ويشرف عليه الدكتور أمير مهنا والدكتور أيمن جمعة.

وأضاف شقيدف أن العمل بالمكتب يبدأ من الثامنة صباحا ويستمر حتى الثالثة عصراً طوال أيام المرحلة والتى تنتهى بعد غدا الجمعة.