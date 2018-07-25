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الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:43 م
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مقتل وإصابة 20 من المليشيا الحوثية جراء اشتباكات مع الجيش اليمنى فى الضالع

الأربعاء، 25 يوليه 2018 09:59 م
مقتل وإصابة 20 من المليشيا الحوثية جراء اشتباكات مع الجيش اليمنى فى الضالع الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
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قُتل 8 عناصر من مليشيا الحوثى وأصيب 12 آخرون، اليوم الأربعاء، جراء معارك مع الجيش اليمنى فى جبهة مريس شمالى محافظة الضالع.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن مصدر ميدانى قوله: "إن المعارك اندلعت عقب محاولة المليشيا الهجوم على مواقع: الحيافي، الأساس، بيتى مدره، شرقي، بقطاع يعيس فى مديرية مريس، ما أسفر عن مقتل 8 من عناصر المليشيا بينهم القيادى الحوثى المدعو أبو حسين السراجي، وإصابة 12 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

وأوضح المصدر، أن مدفعية الجيش اليمنى شاركت فى العمليات وقصفت مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية .

وفى السياق نفسه، دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمنى ومليشيا الحوثى فى عدة جبهات ميدانية فى الجبهة الغربية لمدينة تعز.

ونقلت موقع الجيش اليمنى عن مصادر ميدانية إن الاشتباكات تركزت فى مناطق: الرونة، وجواعة، ومحيط جبل العويد فى مديرية مقبنة، وفى محيط جبل هان، ومنطقتى الربيعي، وحذران ، وشرق جبل المنعم والصياحى وتبة الخلوة فى جبهة الضباب، وفى محيط معسكر الدفاع الجوى والمطار القديم، وسط قصف مدفعى وتبادل للنيران.

وأوضحت المصادر أن إحدى القذائف التى أطلقتها المليشيا الحوثية سقطت على حافلة ركاب فى خط الضباب، جوار مبنى المنشآت، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين.

 


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