معاينة الموقع الثانى لمصنع فصل المعادن من الرمال السوداء فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عاين، اليوم الأربعاء، طلعت عبدالقادر ،مساعد محافظ كفر الشيخ ، ورئيس مركز ومدينة بلطيم ، واللواء عز الدين صالح عبدالرشيد ،العضو المنتدب، ورئيس الشركة المصرية للرمال السوداء ، ووفد صينى على رأسهم هوانج واى "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الصينية المصرية للتعدين وتصنيع المعادن" الموقع المقترح لإقامة مصنع ثان لغربلة وفصل المعادن من الرمال السوداء على مساحة 35 فداناً، أرض أملاك دولة ببر بحرى .

وأكد مساعد المحافظ ، أن المصنع المقترح لإقامته بمنطقة بر بحرى، غرب محطة توليد الكهرباء بالبرلس على مساحة 35 فدانا تقريباً بطول 500 متر وبعمق 300 متر أرض أملاك دولة ، لفصل وغربلة المعادن المهمة من الرمال الموجودة بالشريط الحدودى الساحلى بكثافة عالية لإضافتها ضمن الصناعات القومية والعالمية الكبرى ، والتى تدخل فى كثير من الصناعات الكبرى كصناعة كتل الطائرات والصواريخ ، مع توفير فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين ووضع المنطقة على الخريطة التصديرية العالمية .