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مصر تدين التفجيرات الإرهابية بالسويداء فى سوريا وتدعو لمحاسبة ممولى الإرهاب

الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:23 م
مصر تدين التفجيرات الإرهابية بالسويداء فى سوريا وتدعو لمحاسبة ممولى الإرهاب وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية التي ضربت محافظة السويداء في جنوب سوريا، مما أسفر عن مقتل 110 أشخاص بالإضافة إلى عشرات الجرحى، بعضهم في حالة حرجة، وأعرب البيان عن خالص التعازي لذوى الضحايا ولأبناء الشعب السوري الشقيق.

كما جدد البيان التأكيد على موقف مصر الثابت والحاسم من أهمية محاربة كافة التنظيمات الإرهابية وكل من يتورط فى تمويلها ودعمها وتوفير الملاذات الآمنة والغطاء السياسى لها، مشيرا إلى أن مصر مستمرة فى بذل مساعيها مع كافة الأطراف السورية للتوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية فى إطار عملية جنيف، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وسائر قرارات الشرعية الدولية، بما يلبى الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق، ويحافظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، ويوفر الظروف المثلى للقضاء نهائيا على كافة أشكال الإرهاب.


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