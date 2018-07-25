مصرع عاطل فى حادث تصادم.. ووالدته تدعى وفاة شقيقه لإنقاذه من السجن

الشرقية – فتحية الديب

لقى عاطل، مصرعه، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الإقليمى بمحافظة الشرقية، فيما ادعت والدته أن المتوفى هو شقيقه؛ سعيًا منها لإنقاذه من عدة أحكام قضائية محكوم عليه فيه بالسجن لعدة سنوات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول "سلامة عطوة سليمان" 36 عامًا، عاطل، مصاب بحالة تدهور فى الوعى، إثر إصابته فى حادث تصادم، وتوفى فور وصوله متأثرًا بإصابته.

بالانتقال وسؤال والدته ادعت أن المتوفى هو نجلها الثانى"مبارك" 33 عامًا، عاطل، فيما تبين كذب روايتها وأن المتوفي هو "سلامة" وانها حاولت إثبات وفاة "مبارك" سعيًا منها لتجنيبه دخول السجن؛ حيث إنه صادر ضده عدة أحكام قضائية لسابق اتهامه فى قضايا مُخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 30794 جنح ثان الزقازيق لسنة 2018 وإحالة المحضر للنيابة للتحقيق.