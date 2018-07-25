مصرع طفل غرقا بمياه ترعة بالشرقية أثناء عودته من الحضانة

الشرقية- فتحية الديب

قامت قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية، اليوم، باستخراج جثة طفل عمره 4 سنوات، سقط بترعة الشبينى، مركز بلبيس، وبالعرض على نيابة بلبيس، صرحت برئاسة محمد لاشين، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس يفيد، غرق طفل بترعة الشبينى دائرة مركز بلبيس.

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد نبيل غيث رئيس مباحث بلبيس، أثناء عودة الطفل " صدام ح ع " 4 سنوات مقيم عزبة البحلاق قرية الزاومل مركز بلبيس، من الحضانة أمس، ولهوه مع الأطفال، سقط فى ترعة الشبينى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6668 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2018.