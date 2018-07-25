مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارة نقل و ميكروباص بصحراوى البحيرة

لقى شخصين مصرعهما فى حادث تصادم سيارة نقل و ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز وادى النطرون بالبحيرة.

وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين سياره نقل بمقطوره قيادة م ع ال م 22 سنة سائق ومقيم كفر الشيخ و سياره أجره ميكروباص قيادة م ع ح سن31 سائق ومقيم الضبعه مطروح .وذلك أثناء سير السياره الثانيه بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بالسياره الأولى حال توقفها بجانب الطريق لتغيير أحد الإطارات .

أسفر الحادث عن وفـاة كل من قائد السياره الثانية ومرافقه م ر إ 60 سنة مهندس زراعي ومقيم المنصوره دقهلية .

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابه العامة .