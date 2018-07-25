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مصرع سائق غرقًا بترعة السلام بدمياط

الأربعاء، 25 يوليه 2018 05:24 م
مصرع سائق غرقًا بترعة السلام بدمياط جثة - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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لقى شخص مصرعه اليوم غرقًا بترعة السلام بمحافظة دمياط وتم انتشال جثته بواسطة رجال الإنقاذ النهرى وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
 
 

كان قسم الإنقاذ النهرى، قد تلقى بلاغًا بوجود جثة غارقة بترعة السلام وعلى الفور انتقلت قوة من القسم لمكان الواقعة وتمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنه يدعى السيد محمد النحاس البيلى 25 سنة سائق سيارة نقل مقيم قرية الكاشف بالزرقا التابعة لمحافظة دمياط.

 

وأكدت التحريات، على أنه أثناء نزوله للمياه لجلب كمية من المياه لقيامة بغسل السيارة الخاصة به اختل توازنه مما أدى لانزلاق قدمه فى المياه وغرقه، وذلك لعدم إجادته للسباحة،تم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى الزرقا، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 


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