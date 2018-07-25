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مصادر برلمانية:إحالة هيثم الحريرى إلى لجنة القيم لتحريضه ضد النواب

الأربعاء، 25 يوليه 2018 10:35 م
مصادر برلمانية:إحالة هيثم الحريرى إلى لجنة القيم لتحريضه ضد النواب صورة أرشيفية
كتب نورا فخرى
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قالت مصادر برلمانية، إن لجنة القيم بمجلس النواب وجهت قرار استدعاء إلى النائب هيثم الحريرى، تمهيدا للتحقيق معه الأحد  5 أغسطس المقبل.
 
وأشارت المصادر فى تصريح لـ" اليوم السابع"، إلى أن قرار الإحالة تضمن التحقيق معه فى 4 شكاوى قدمت ضده على خلفية اشتباكه وتطاوله المستمر تجاه أعضاء البرلمان أثناء مناقشة عدد من الاتفاقيات الهامة داخل مجلس النواب وتجاوزه المسموح به باللائحة الداخلية وتعمده المستمر تعطيل سير عمل اللجان النوعية والجلسات العامة من خلال المداخلات المستمرة بدون طلب استئذان للحصول على الكلمة.
 
وذكرت المصادر، أن ما قام به هيثم الحريرى من أفعال تقع تحت طائلة القانون وفقا للمادة 375 من قانون العقوبات،وهى التحريض وتعريض حياة نواب ائتلاف دعم مصر للخطر بقيامه بنشر أسمائهم عبر حسابه الشخصى على فيس بوك بتاريخ 7 يونيه 2017 خاصة وأن  عدد من نواب الائتلاف  تلقوا مكالمات ورسائل تتضمن تهديدهم بالقتل وتوجيه عبارات السب والقذف.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

طرازان

هوه لسه 😱😱😱😱

هوه لسه في مجلس النواب ... 🤔ده انا افتكرت ان رجاله المجلس مشوه ... عيب ان الدلدول ده يكون تحت قبه البرلمان ... اه يابلد

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