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الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:30 م
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مساعد وزير المالية: السداد الإلكترونى للضريبة العقارية بدأ العمل به بالفعل

الأربعاء، 25 يوليه 2018 03:25 م
مساعد وزير المالية: السداد الإلكترونى للضريبة العقارية بدأ العمل به بالفعل مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات
كتبت ريهام عبد الله
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أكد خالد ناصف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، أنه تم البدء بالفعل فى السداد الالكترونى للضريبة العقارية.

وقال خلال لقاء خاص على قناة اكسترا نيوز، إن المستثمر أصبح يستطيع إنهاء أوراقه كافة من مكان واحد.

وأشار إلى أن العقبات التى تواجه الميكنة، عدم استيعاب الجمهور للمعاملات والخدمات الالكترونية، وعدم اكتمال قواعد البيانات، موضحا أن الوزارة تستغل البيانات المتاحة حاليا واستكمال ما ينقص من البيانات.

وأوضح أن وزارة المالية تشارك فى عدد من المشروعات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادى، وأشار لدورها فى مشروع التأمين الصحى الشامل، متابعا :"درونا مالى أكثر منه تكنولوجى، الدور التكنولوجى منوط بوزارة الاتصالات".

وتابع :"نعمل على ميكنة المرتبات لجميع الموظفين خلال الفترة المقبلة".

 


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