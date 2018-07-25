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الأربعاء، 25 يوليه 2018 02:07 م
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مد أجل الحكم على 48 متهما بتفجيرات الكنائس لـ10 سبتمبر المقبل

الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:12 م
مد أجل الحكم على 48 متهما بتفجيرات الكنائس لـ10 سبتمبر المقبل محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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قررت المحكمة العسكرية، مد أجل الحكم على 48 متهمًا بينهم 34 محبوسًا، و14 هاربا في القضية المعروفة إعلاميا بتفجير الكنائس، لجلسة 10 سبتمبر.
 
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال المتهمين إلى القضاء العسكري؛ لاتهامهم بتولي بجماعة (داعش) الإرهابية وتأسيس خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث "البطرسية بالعباسية والمرقسية بالاسكندرية ومارجرجس بالغربية"، وقتل والشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها والهجوم على كمين النقب وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا.
 

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