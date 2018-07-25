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الأربعاء، 25 يوليه 2018 01:41 م
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مدينة دهب تستقبل 3618 سائحا من مختلف الجنسيات اليوم

الأربعاء، 25 يوليه 2018 12:42 م
مدينة دهب تستقبل 3618 سائحا من مختلف الجنسيات اليوم مناطق الغوص بدهب
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استقبلت مدينة دهب اليوم الأربعاء، 3618 سائحا من مختلف الجنسيات بفنادق ومخيمات المدينة لزيارة معالمها السياحية، ومناطق الغوص في البلهول والكانيون وزيارة محمية أبوجالوم والجزيرة المسحورة وتسلق الجبال، ورحلات السفارى.

 

وقال مصدر بشرطة سياحة جنوب سيناء، إن عدد المقيمين بالفنادق والمخيمات البدوية اليوم الأربعاء، 3618 سائحا بنسبة بلغت 59% والغرف المشغولة بالفنادق 1341غرفة.

 

وأكد المصدر، على أن عدد السائحين المصريين بلغ 2892 زائرًا من مختلف محافظات مصر، إضافة إلى 726 سائحا من مختلف الدول، ومنهم "55 روسيا - 128ألمانيا - 102أوكرانى - 22 إيطاليا - 41 سعوديا - 80 إسرائيليا – 20 من بريطانيا - 15 أمريكيًا - 17 من الأتراك - 50 من عرب إسرائيل"، و196 سائحا من جنسيات أخرى ما بين أوكرانى، أردني، جزائري، تونسي، سوري، ومن دول شرق آسيا.


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