محكمة السويس تجدد حبس ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة شقيقته

السويس- سيد نون

قررت محكمة جنح السويس تجديد حبس ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة شقيقته وصديقتها داخل منزله بقرية الخواطرة بحى الجناين ، بسبب شكه فى سلوكهن 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

والمتهمين الصادر قرار بحبسهم هم، "راندة . ع" 25 عام زوجة المجنى عليه و"رانيا . أ " 22 عام شقيقة المجنى عليه و"نشوى. خ " 24 عام صديقة الزوجة.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس إخطارا يفيد بورود بلاغ من "على.أ" شيخ مسجد بعثوره على جثة نجله داخل منزله.

وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء خالد ابراهيم مدير المباحث الجنائية والعميد محمود عيد رئيس مباحث المديرية والمقدم حسن عبد الغفار رئيس مباحث قسم شرطة الجناين، وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن المتهمين كل من "راندة" زوجة المجنى عليه و"رانيا" شقيقة المجنى عليه و"نشوى" صديقة الزوجة، وأنهن يقمن بالخروج باستمرار مع بعضهن وأنهن انهلن على المجنى عليه بالسكين بعدة طعنات لشكه فى سلوكهن.

وتم القبض على المتهمات، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.