محافظ كفر الشيخ ومساعدو وزير الداخلية يفتتحون وحدة مرور فوة بـ10 ملايين جنيه

كفر الشيخ - محمد سليمان

إفتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة مرور فوه والمدينة المرورية للأطفال، بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، بحضور اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية، واللواء علاء الدجوى، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامه للمرور.

وحضور اللواء عاطف الشاعر مدير مباحث الإدارة العامة للمرور، اللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب، اللواء مجدى الشلقامى، نائب مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، العميد حازم الخولى مدير إدارة الأمن الوطنى، العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، العميد محمد الدفراوى مدير إدارة مرور كفر الشيخ، وعدد من قيادات الشرطة والقيادات التنفيذية.

ووزع المحافظ ١٠ رخص للأطفال الذين تدربوا على إشارات المرور والقيادة فى المدينة المرورية



محافظ كفر الشيخ يفتتح المدينية المرورية للأطفال



محافظ كفر الشيخ يسلم رخصة القيادة للأطفال