محافظ قنا: استعادة 24 فدانا و44 ألف متر مربع بمراكز قنا وقوص ونقادة

أوضح المحافظ، أنه تم إزالة 40 حالة تعدٍ بالمبانى على مساحة 44 ألفا و168 متر مربع بقرية حجازة مركز قوص، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعدى بالزراعة على مساحة 13 فدانا بقرية كرم عمران مركز قنا، كما تمت إزالة حالة تعدى بالزراعة على مساحة 11 فدانا بمركز نقادة .

أوضح الهجان، أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المواطنين المتعدين على أراضى أملاك الدولة ممن لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم أثناء فتح باب التقديم لتلقى طلبات التقنين خلال الفترة من 14 يناير وحتى 14 يونيو من العام الجارى .

وأكد محافظ قنا، أن هذه الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المضى قدماً فى استكمال تفعيل آليات استرداد أراضي الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون .



































