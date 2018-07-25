محافظ شمال سيناء: توصيل المرافق لقرية الجوفة بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شدد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على ضرورة سرعة توصيل المرافق والخدمات الى قرية الجوفة النموذجية فى منطقة الجدى مركز الحسنة بوسط سيناء .

جاء ذلك فى الاجتماع التنسيقى مع مديرى ورؤساء الأجهزة المعنية من كهرباء ومياه وصرف صحى واسكان وتضامن اجتماعى وشباب وتعليم وصحة وتعميربحضور نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة ورئيس قرية الجدى ، للوقوف على الخطوات التنفيذية لتوصيل المرافق الخدمية للقرية ،حيث استعرض المحافظ مع المعنيين ما تم بخصوص توصيل المرافق والخدمات من كل جهة ، والتنسيق لسرعة الانتهاء من المرافق والخدمات بهدف تجميع كافة المقيمين فى تجمعات متناثرة للاقامة فى القرية النموذجية .

وقرر المحافظ عمل آلية لمتابعة تنفيذ مختلف الأعمال والمرافق الخدمية ، وتكليف جهاز التعمير بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة واسناذ تنفيذ الأعمال الى الجهات المتخصصة .. الى جانب مخاطبة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تنفيذ المرافق والخدمات المطلوبة لأهالى القرية النموذجية ، ومنها : انشاء مستشفى طوارىء ووحدة طبية ورفع كفاءة الوحدة الصحية الموجودة فى القرية الأم ، انشاء وتطوير المنشآت التعليمية من توسعة مدرسة التعليم الأساسى ( ابتدائى واعدادى ) وانشاء مدرسة ثانوى عام وأخرى فنية ( صناعية وتجارية ) ، انشاء مكتب بريد ، انشاء مركز شباب وملعب خماسى ، انشاء محطة تحلية وبئر مياه ، انشاء محولات كهرباء وتوفير أعمدة انارة ، وانشاء ورصف طرق بطول حوالى 7 كيلو مترات ، وغير ذلك من المرافق والخدمات الضرورية اللازمة لأهالى القرية .







































