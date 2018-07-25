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محافظ سوهاج يجتمع برؤساء الوحدات المحلية لمناقشة معوقات المشروعات بالمدن

الأربعاء، 25 يوليه 2018 11:43 م
محافظ سوهاج يجتمع برؤساء الوحدات المحلية لمناقشة معوقات المشروعات بالمدن جانب من الاجتماع
سوهاج – عمرو خلف
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أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على متابعة وحل أى مشاكل او معوقات تواجه المشروعات الكبرى القائمة بالمراكز والمدن والأحياء وكيفية حلها مشيرا الى ضرورة المتابعة المستمرة من قبل رؤساء المدن والأحياء للمشروعات القائمة وعرض تقارير بصفة دورية لتلك المشروعات للانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى الموضوع مع بدء تنفيذ المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ برؤساء الوحدة المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وشدد المحافظ علي جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى والمعاينة على الطبيعة للتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة قبل اعتماد البيانات الصادرة للازلات للتأكد من دقة البيانات، والتنسيق مع الجهات المعنية وجهة الولاية للاراضى ، ومتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات القومية خاصة توسعة الكورنيش الغربي وكوبري جرجا على السكة الحديد وأيضا كوبري المراغة والتواصل مع الشركات المنفذه للإسراع فى التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المعنية من كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والتليفونات.

 

 


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