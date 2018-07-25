محافظ سوهاج يترأس المجلس الإقليمى للصحة لمناقشة قوائم انتظار المرضى

سوهاج محمود مقبول

ترأس اليوم الأربعاء الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، المجلس الإقليمى للصحة وذلك بديوان عام المحافظة و بحضورالدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب والدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعى، والدكتور سامية سعيد عميد كلية التمريض، واللواء أحمد عبد العظيم مساعد المدير لأمن سوهاج والدكتورة رجاء حسين مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وعدد من النقابات المهنية والإسعاف.

وأكد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، أهمية التنسيق والتعاون وتفعيل بروتوكولات التعاون التى تم توقيعها بين مديرية الصحة ومستشفى سوهاج الجامعى وجميع الهيئات الطبية بالمحافظة لتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة بما يخدم مصلحة المريض فى سوهاج، والعمل على وضع خطة تنفيذية لتفعيل مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات بمختلف التخصصات بمستشفيات المحافظة خلال 6 شهور .

وشدد المحافظ على عدم تأخير إجراء العمليات الجراحية أو العلاج على نفقة الدولة داخل المستشفيات لأى أسباب تتعلق بالإجراءات الإدارية، مؤكدا أن تقديم الخدمة الطبية للمريض الأساس فى المنظومة الطبية .

وقال الدكتور أيمن عبد المنعم إنه طبقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى تم التأكيد على اتخاذ خطوات جادة من خلال اجتماعات المجلس الإقليمى للصحة، وتوقيع بروتوكولات التعاون لتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة بما يعود بالنفع على الطبيب والمريض معاً، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق حالياً بين مديرية الصحة ومستشفى سوهاج الجامعى، لتشغيل أقصى طاقة لغرف العمليات مع حصر كل المستلزمات الطبية اللازمة للعمليات.

ناقش الإجتماع استعدادات قطاع الصحة بالمحافظة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار لمرضى العمليات الجراحية بمختلف التخصصات، وأهمية التعاون والتنسيق بين جميع الهيئات الطبية بالمحافظة لوضع خطة تنفيذية لتفعيل المبادرة وتحقيق أهدافها خلال 6 شهور، كما ناقش الاجتماع موقف المسح الشامل لفيروس سى بالمحافظة وما تم إنجازه حتى الآن .

وأوضح المحافظ أن المجلس خرج بعدد من التوصيات، خلال جلسته اليوم، لدعم وتطوير المنظومة الطبية من أهمها سرعة وضع خطة تنفيذية لتفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية وتحقيق التوازن بين قوائم الانتظار القديمة وما يستجد من حالات، والتشديد على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال الحالات الحرجة والطارئة بالمستشفيات الخاصة والحكومية لمدة 48 ساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشفيات التى تخالف هذا القرار، وتنظيم قوافل بالتعاون مع مؤسسة الكبد للكشف عن فيروس سى بالمصانع والتجمعات العمالية .

كما أوصى المجلس ببحث التعاون مع عيادات الشرطة والعمل على استقبال المواطنين للكشف بتلك العيادات، والعمل على تحسين ورفع كفاءة إداراة العلاج على نفقة الدولة بمديرية الصحة بما يخدم مصلحة المواطن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج خدمة طب وجراحة العيون بمختلف المستشفيات لتوفير خدمة متميزة للمواطنين , وتشكيل لجنة من مديرية الصحة ومستشفى سوهاج الجامعى ومستشفى سوهاج التعليمى لمراجعة قوائم الانتظار بمركز الأورام وتقديم المساعدة للقضاء على قوائم الانتظار بالمركز واجراء الجراحات داخل محافظة سوهاج دون الحاجة للانتقال إلى محافظات اخرى .

وقال رئيس الجامعة إن مبادرة رئيس الجمهورية شملت تخصصات عمليات القلب المفتوح، قسطرة القلب، و زراعة الكلى و الكبد، و كذلك مرضى تغيير المفاصل، و زراعة القوقعة، و جراحات المخ والأعصاب، بالإضافة إلى مرضى جراحات الرمد و الأورام، إلى جانب الحد من فيروس سى، مشيرا إلى التعاون المثمر بين الجامعة و المحافظة ، حيث تم وضع خطة عمل بدأت بتشكيل طاقم طبى فى هذه التخصصات فى المستشفى الجامعى، مضيفا أن محافظة سوهاج قادرة بأبنائها وقياداتها من القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية خلال 6 أشهر بالتعاون بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه نظرا للضغط من المرضى على المستشفى الجامعى إذ أنها تقدم خدماتها العلاجية لكل محافظات الصعيد، فقد تم تحديد 770 حالة بقوائم الانتظار فى مختلف التخصصات، تم إرسالها إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.























