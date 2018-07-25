video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 25 يوليه 2018 07:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط يتابع أعمال قسمى الغسيل الكلى والعناية المركزة بمستشفى فارسكور

الأربعاء، 25 يوليه 2018 06:09 م
محافظ دمياط يتابع أعمال قسمى الغسيل الكلى والعناية المركزة بمستشفى فارسكور الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى
إضافة تعليق

اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة لمتابعة أعمال تطوير المستشفيات ومناقشة إمكانية توفير أطباء بالمستشفيات ومراكز طب الاسرة بنطاق المحافظة.

 

وتابع طه، خلال الاجتماع أعمال إنشاء قسمى العناية المركزة والغسيل الكلوى بمستشفى فارسكور المركزى بتكلفة إجمالية 350 ألف جنيه.

 

وأوضح محافظ دمياط، أنه تم تجهيز قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى بعدد 25 ماكينة بتكلفة تبلغ 250 ألف جنيه، وكذلك تجهيز العناية المركزه بعدد 10 أسرة مجهزة بأحدث التجهيزات بتكلفة 250 ألف جنيه مؤكدا افتتاحهما خلال الأيام القليلة المقبلة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع سائق غرقًا بترعة السلام بدمياط

صور.. المحافظ يهنئ رئيس محكمة دمياط لترقيته مساعدا لوزير العدل

محافظ دمياط يعلن الاستعداد لافتتاح مركز الغسيل الكلوى بمركز طب الأسرة

اخباردمياط

دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الصحة




لا تفوتك
32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

32 قتيلا فى سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مدينة السويداء جنوبى سوريا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

"التعليم": إعلان أعداد كراسات تظلمات الثانوية المستحقة لزيادة الدرجات غدًا

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

انتهاء تنفيذ "الدائرى الإقليمى" بالكامل خلال أسبوع.. وزير النقل: سيكون جاهز للافتتاح الرسمى قبل نهاية أغسطس.. الطريق يعتبر أهم مشروع مرورى نفذته الدولة فى آخر 40 عامًا.. ويخفض حركة النقل بدائرى القاهرة 50%

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات لـ"اليوم السابع": 3 مليارات جنيه حصيلة ضبط قضايا غسل أموال فى تجارة المخدرات..التنظيمات الإرهابية توزع الترامادول على عناصرها

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

1000 مشجع فى مباراتى الأهلي أمام الإسماعيلي والمصري

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

مش شرط تجيبيه من برة.. اعرفى إزاى تعملى الجيلى بالجيلاتين فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة