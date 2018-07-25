محافظ دمياط يتابع أعمال قسمى الغسيل الكلى والعناية المركزة بمستشفى فارسكور

اجتمع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة لمتابعة أعمال تطوير المستشفيات ومناقشة إمكانية توفير أطباء بالمستشفيات ومراكز طب الاسرة بنطاق المحافظة.

وتابع طه، خلال الاجتماع أعمال إنشاء قسمى العناية المركزة والغسيل الكلوى بمستشفى فارسكور المركزى بتكلفة إجمالية 350 ألف جنيه.

وأوضح محافظ دمياط، أنه تم تجهيز قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى بعدد 25 ماكينة بتكلفة تبلغ 250 ألف جنيه، وكذلك تجهيز العناية المركزه بعدد 10 أسرة مجهزة بأحدث التجهيزات بتكلفة 250 ألف جنيه مؤكدا افتتاحهما خلال الأيام القليلة المقبلة.